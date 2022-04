Amalfi, in anteprima il progetto della ZTL in Costiera amalfitana . Parliamo del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (d’ora in poi “PFTE”) per l’attuazione dell’intervento denominato “ZTL Territoriale per il contingentamento del traffico sulla SS 163 Amalfitana”.

Il documento è redatto Vincenzo Galdi (d‘ora in poi anche “Progettista”), professore ordinario di Sistemi Elettrici per l’Energia del Dipartimento di Ingegneria Industriale es esperto di tecnologie telematiche per i sistemi di trasporto.

Il PFTE ha come obiettivo finale la sintesi di un Sistema di Monitoraggio degli Accessi per la Regolazione del Traffico (S.M.A.R.T. o SMART) della Costiera Amalfitana, denominato SMART Amalfi Coast, o

sinteticamente SMART-AC.

OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

L’Obiettivo del presente documento, coincidente con quello del Contratto di affidamento sopra riportato, è la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’attuazione dell’intervento denominato “ZTL territoriale per il contingentamento del traffico sulla SS 163”.

In dettaglio, il progetto ha l’obiettivo di fornire una soluzione utile al miglioramento della qualità della circolazione nella Costiera Amalfitana. L’obiettivo è conseguito attraverso la regolamentazione degli accessi dei veicoli, in primo luogo bus turistici e mezzi pesanti, realizzata per mezzo di una Area a Traffico Regolamentato (ATR), con varchi d’accesso telematici, in grado di monitorare i mezzi che accedono all’area intercettandoli “a monte”, nei punti di accesso alla Costiera Amalfitana, rilevando, eventualmente, violazioni delle regole di accesso attuate.

Lo studio, pertanto, individua i servizi – e le soluzioni tecnologiche che li supportano – da erogare agli utenti tra i quali, ad esempio, il numero di posti auto disponibili per la sosta o la prenotazione dei posti auto, i veicoli in transito, il tempo di permanenza nell’area, ecc.. Il PFTE di SMART Amalfi Coast per il contingentamento del traffico sulla SS 163 analizza tra le soluzioni possibili, quella con il miglior rapporto costi/benefici per la collettività.