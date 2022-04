Amalfi, il cordoglio del giornalista Sigismondo Nastri per la scomparsa di Francesco Saverio Pisani

Amalfi in lutto per la scomparsa di Francesco Saverio Pisani i cui funerali saranno celebrati alle 16.30 di domani, 25 aprile, nella Cattedrale cittadina. Il giornalista amalfitano Sigismondo Nastri esprime il proprio cordoglio con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: «Accendo lo smartphone al risveglio, dopo aver sollevato la tapparella e ringraziato il Cielo per una giornata che si annuncia limpida, soleggiata. Ed ecco che mi viene sotto gli occhi questa foto che subito collego al Gran premio di F1 a Imola in programma oggi. Invece la didascalia postata dal figlio mi dice che Franco Pisani, il mio “vecchio” amico Franco, se n’è andato. Pure lui! Questo mondo si sta proprio impoverendo, dato che – come Angelo Fusco, morto pochi giorni fa – egli apparteneva a una generazione, a un modo di vivere – nella fede religiosa, profondamente sentita, nella famiglia, nel lavoro, nei rapporti umani – che ci ha fatto crescere, ci ha formati come cittadini responsabili. Un mondo fondato su valori che la società attuale va man mano smarrendo. Credo che saranno in tanti a rimpiangerlo, e non solo ad Amalfi. Col cuore colmo di tristezza esprimo a tutti i familiari il mio più sentito cordoglio».