Amalfi, il 29 aprile convocazione del Consiglio Comunale. Ecco tutti i punti all’Ordine del Giorno

Il sindaco di Amalfi Daniele Milano rende noto che è Convocato il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, di prima convocazione, presso il Salone Morelli di Palazzo S. Benedetto, per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 11.00 e, in caso di mancato raggiungimento del numero legale, per il giorno 30 aprile 2022 alle ore 11.00. Saranno trattati gli argomenti elencati nel seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbali seduta precedente;

2. Rendiconto della gestione anno 2021 – ex art. 227 del D.Lgs. 267/2000;

3. Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni di Agerola, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Furore e Praiano per la partecipazione in forma associata alla richiesta di contributo di cui alla Legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1 commi 534 e seguenti.