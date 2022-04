Amalfi, durante la seduta consiliare il consigliere di opposizione De Luca polemizza sul decoro cittadino

Amalfi. Il Consigliere di opposizione De Luca interviene nella seduta consiliare per porre l’attenzione sul decoro cittadino: «Credo che il decoro della nostra città debba partire in primis dalla pulizia. Paghiamo per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio 2.733.000 Euro. Abbiamo incrementato di 94.000 Euro la voce di bilancio in parte legata alla all’igiene del territorio. E’ sotto gli occhi di tutto come il paese viene presentato ai cittadini in primis e poi al turista. Personalmente quando il sindaco nell’attuale legislatura ha conferito la delega alla dottoressa Ilaria Cuomo ero soddisfatto e fiducioso perché pensavo che una donna ha sicuramente una capacità migliore rispetto agli uomini, soprattutto per quanto riguarda il decoro e l’ambiente e che avremmo quindi notato un miglioramento. Ma così non è stato. Il problema è sotto gli occhi di tutti, il paese è sporco. Con tutto quello che paghiamo la città dovrebbe essere pulita».