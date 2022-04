Amalfi, consiglio comunale storico. Daniele Milano “Riconvertire i flussi turistici per la qualità” . Questa mattina un consiglio comunale che entrerà nella Storia turistica della Costiera amalfitana perchè Amalfi è sempre stata ritenuta la responsabile della congestione del traffico sulla S.S. 163 Amalfitana “E’ ora di dire basta a questo e lo dobbiamo fare insieme maggioranza e minoranza”, ha detto Milano. L’idea è quella di controllare i flussi sul territorio . Poi parla della ZTL che al momento non è possibile fare come ha rivelato Milano “Servono modifiche legislative come ci hanno detto dalla Regione Campania, e noi comuni dobbiamo farci parte attiva” e “Ci saranno varchi e telecamere” per monitorare il territorio e sicuramente serviranno anche per la sicurezza.