Altavilla Silentina, Pasquetta sull’ulivo

Nel nord sull’altura nuda un abete sorge solo; nel nostro caso non è un’abete ma una pianta di ulivo; per salire c’è una scaletta di legno; mangiare, brindare con il vino novello “vendemmia 2021”; rilassarsi; chiacchierare; non a tutti gli passa per la mente di piazzare un tavolo e fare festa sopra un’albero; aria, un gradevole venticello dai vicini Alburni; Bruno si è superato, piazzando tavolo sedie e ospiti; sopra una grande pianta d’ulivo;

Pasquetta top, nella campagna, con pizze, vino della tradizione, in più ospite un cronista d’antan e dell’oggi; Oreste Mottola; che ha deciso di viverla vicino casa, la Pasquetta 2022.

Un messaggio; guardate meno le mete esotiche e più le bellezze sotto il balcone di casa; siamo in uno splendido angolo del salernitano, Altavilla Silentina.

Giovanni Farzati