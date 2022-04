Altamura – Sorrento: è aperta la vendita dei biglietti. Domenica prossima, per la 32esima partita di campionato, il Sorrento va ad Altamura. Un treno da non perdere per i rossoneri, che potrebbero agguantare i play-off. Intanto è stata aperta la vendita dei biglietti e i padroni di casa hanno chiesto il supporto ai tifosi, mettendo i tagliandi di ingresso a soli 3 euro per la campagna “salviamoci insieme”. I biglietti per il settore ospiti, invece, saranno acquistabili al botteghino dello stadio “Tonino D’Angelo” di Altamura (BA) al prezzo di 10 euro.