Alla vigilia di Casertana – Sorrento Juniores, le parole di mister Russo. Trasferta impegnativa quella che il Sorrento Juniores dovrà affrontare domani per poter continuare a sognare. Alle 17 si accenderanno le luci dello stadio Comunale di Arienzo e i rossoneri troveranno ad aspettarli la Casertana. Alla vigilia della partita, mister Giulio Russo avvisa: “Continuiamo la nostra corsa verso l’obiettivo cercando di superare quest’altra tappa. Dovremo essere spigliati ma anche lucidi e concentrati”. Il pareggio con il Francavilla non piacque al ct soprattutto per come i ragazzi si sono presentati all’appuntamento, cioè con paura. “Mancano quattro partite, quattro battaglie per coronare una annata strepitosa da parte di questi ragazzi, siamo carichi, abbiamo lavorato bene e di certo non sottovaluteremo l’avversario in alcun modo“. conclude”.