Alla vigilia del match con il Real Aversa le parole di mister Russo. Domani alle 16 per il Sorrento Juniores ci sarà un appuntamento speciale: lo scontro con il Real Aversa per continuare il trend positivo, conservare la prima posizione in classifica e conseguire il titolo del girone M. Alla vigilia del match mister Giulio Russo non ha dubbi: “Abbiamo preparato questa sfida al meglio – spiega il tecnico rossonero, top scorer della storia del club – perché sappiamo che andiamo ad affrontare una compagine forte che già all’andata ci ha messo in difficoltà. Non sarà una partita facile, ma vogliamo completare l’opera con una grande prestazione e superare questo ostacolo. Vediamo cosa faranno Francavilla e San Giorgio nello scontro diretto, è ancora tutto aperto ma noi abbiamo il destino nelle nostre mani”, conclude.