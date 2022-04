Al San martino arriva la capolista Angri. Mancano ormai due giornate al termine di questo campionato, due giornate che decideranno tanti mesi di lavoro. A Maiori, sabato, arriverà l’Angri, capolista, con due punti di vantaggio sul San Marzano, tra le cui fila può annoverare calciatori di assoluto valore, e che ha in organico anche due ex biancazzurri, Guillari e D’Auria. Una squadra che in trasferta non ha mai perso, e che ha il miglior attacco (con 70 gol fatti) e la miglior difesa (14 subiti), e che scenderà in campo per difendere il primato. Per il Costa d’Amalfi la gara si presenta davvero improba, ma nel calcio sappiamo che può succedere di tutto, anche perché i ragazzi di mister Proto sono alla ricerca di punti per ottenere la salvezza diretta, senza passare dai playout. Nelle mura amiche i costieri hanno perso soltanto due gare, una delle quali con il San Marzano, nell’ormai famoso fallo di mano che ha scaturito il gol vittoria ospite. Sarà una gara tra due squadre che si giocano qualcosa di importante, ognuna per le proprie ambizioni, e che non molleranno di un centimetro. Fischio d’inizio alle ore 16, e sarà il campo a decidere la migliore.