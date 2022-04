Al Cerulli, il San Positano batte l’Agerola per 1-0

Al Cerulli di Massa Lubrense, il San Vito Positano batte l’Agerola per 1-0. Archiviata la disavventura con il Capri, torna in campo il San Vito Positano dopo 15 giorni di stop, ospitando in casa l’Agerola. Partita assolutamente dominata dai giallorossi, che sprecano diverse occasioni per andare in vantaggio, mentre rischiano una sola volta, all’inizio della ripresa, di subire un gol. Al 70′ è il difensore centrale Pommella a finalizzare l’occasione con un colpo di testa. Estromesso dai playoff, il San Vito Positano disputerà l’ultima gara di questa stagione il 24 aprile a Volla contro il Micri, mentre le sorti dell’Agerola si decideranno nel prossimo match con il San Sebastiano.