Agropoli: è la dottoressa Silvana D’Agostino il commissario prefettizio.

Il Prefetto di Salerno Francesco Russo, con provvedimento in data 20 aprile 2022, ha disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Agropoli a seguito delle dimissioni presentate dalla maggioranza dei consiglieri e, contestualmente, ha nominato commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’ente il Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Salerno dr.ssa Silvana D’Agostino.

Nata a Napoli, laureata in Giurisprudenza e in Scienze Politiche, è entrata nell’Amministrazione civile dell’Interno nel 1990, prestando servizio presso le Prefetture di Benevento, Lecce, Campobasso ed Avellino per poi essere nominata Viceprefetto Vicario della Prefettura di Teramo nel 2014, di Avellino nel 2017 e di Salerno nel 2020, incarico che ricopre tutt’ora.

Nel corso della carriera ha svolto numerosi incarichi come commissario prefettizio e straordinario in comuni delle province di Benevento, Campobasso, Teramo ed Avellino, tra i quali Ariano Irpino (AV) nella delicata fase della gestione emergenziale da Covid-19.