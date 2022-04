Agropoli amarcord carrettelle 97

Le “carrettelle”; costruite con tavole di legno, ruote con cuscinetti, sterzavano, con due funi legate all’asse anteriore; destra, sinistra; in alcuni paesi, in dialetto, venivano chiamati “Manipatti”; c’era Albatros, la Gatta, la Trebbia, Furore, Tuono+Fulmine, Sole nero; i nomi di battaglia delle carrettelle; fu una sfida tra rumore e scintille con un tifo da stadio; settembre del 97.

Dura poco più di 10 minuti; per l’esattezza 10 minuti e 54 secondi il video su yotube di una storica e caratteristica manifestazione popolare che si tenne ad Agropoli 25 anni fa, 1997; la corsa in discesa delle carrettelle, dagli scaloni davanti all’ingresso del centro storico; sopra Agropoli vecchio; la partenza; fino all’arrivo giù al porto, un percorso di un 500 metri, a rotta di collo, in mezzo ad uno sferragliare pauroso; infatti le carrettelle non avevano ruote gommata ma cuscinetti che a contatto con l’asfalto, producevano un rumore da impazzire.