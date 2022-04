Agerola, tornati ragazzi, pendolari e turisti grazie alla SITA via Sorrento e Positano. Alle 21 riaperta la strada a Pimonte, fine di un incubo

Agerola ( Napoli ) Fine dell’incubo in serata sono tornati tutti a casa i ragazzi, i pendolari e i turisti rimasti bloccati a causa del guasto sulla condotta gas a Pimonte. Dal Comune di Agerola un ringraziamento agli albergatori e alle associazioni di Pimonte che hanno offerto riparo dalla pioggia e dato ristoro a tutti loro. Un Grazie alla Sita, e in particolare al dirigente Spinosa e al responsabile Abate che si sono resi subito disponibili ad accogliere la nostra richiesta di soccorso, mettendo immediatamente a disposizione un bus. E Grazie ai volontari che ci hanno permesso di coordinare a distanza le attività. I passeggeri hanno fatto rientro percorrendo la strada per Piano di Sorrento e da qui per la Meta – Amalfi verso la S.S. 163 Costiera amalfitana, via Positano, Praiano e poi il bus si è fermato in tutte le frazioni. Alle 21 è stata riaperta la strada per Castellammare di Stabia a Pimonte e poi è tornato anche il gas facendo finire questo incubo.