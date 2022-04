Agerola, torna questa sera l’appuntamento con il programma “Sentieri Azzurri” in onda su Tv Luna

Il Napoli perde anche la faccia dopo aver perso partita e ogni residua speranza per la conquista di un titolo atteso da oltre 30 anni. Lo ha fatto nel peggiore dei modi, ad Empoli, contro una squadra che non vinceva da quattro mesi. Proprio dalla gara di andata, disputata a dicembre allo stadio Maradona. Lo ha fatto gettando via, a dieci minuti dalla fine, il doppio vantaggio costruito con le reti di Mertens ed Insigne che avrebbe dovuto rappresentare un bottino più che rassicurante per portare a casa l’intera posta in palio.

E invece è successo quello che non doveva succedere. Soprattutto per il rispetto che si deve a una maglia e ai tifosi che domenica, nonostante la pioggia battente, hanno seguito e sostenuto in massa gli azzurri per tenere a galla un sogno. Una debacle inspiegabile che si spera non sia presagio di un crollo definitivo che metterebbe a rischio anche il vero obiettivo stagionale: la qualificazione alla prossima Champions League. Le prossime 4 partite saranno decisive per il destino degli azzurri e per Spalletti. Fallire questo obiettivo avrebbe conseguenze nefaste per il futuro di un club che ha ancora una volta palesato limiti nella gestione della stagione.

Ma per fortuna c’è Agerola a mitigare la delusione azzurra con le sue bellezze e le sue bontà. Questa settimana, ospite del direttore Angerlo Pompameo negli studi di Tv Luna, ci sarà Matteo Ruocco che si esibirà, live, con una dimostrazione della lavorazione del fior di latte. In studio, dopo il trionfo nella Coppa Campania di Serie C2 di calcio a 5, anche una delegazione della Real Agerola rappresentata dal dirigente Francesco Donnarumma, dal mister Biagio Coccia e dal capitano Armando Nastri.

Appuntamento su Tv Luna, canale 14 del Digitale Terrestre a partire dalle 21.00. La trasmissione si potrà vedere anche al canale 808 della piattaforma Sky oppure, in streaming, su www.tvluna.it