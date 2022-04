Agerola ospita il Press Tour con dieci giornalisti di importanti testate nazionali, fra Sentiero degli Dei e food

Da oggi e fino a domenica 24 aprile Agerola accoglie dieci giornalisti di importanti testate nazionali e blog di settore pronti a vivere un emozionante press tour che li porterà a vivere un’esperienza totalizzante sospesi tra cielo e mare, tra sogno e realtà, tra trekking, gastronomia, artigianato e cultura.

Questo pomeriggio i dieci giornalisti sono stati accolti dal sindaco Tommaso Naclerio: «Avremo il piacere di ospitare questi professionisti e farli sentire a casa, accolti dalle braccia materne di una terra che non lascia indietro nessuno. Ad Agerola, dove l’armonia ha trovato la sua espressione più completa, tutto questo si può».

Sicuramente il Sentiero degli Dei, il famoso sentiero della Costiera amalfitana, il più famoso della Campania, che dalla costa d’ Amalfi ha il cuore nel paese dei Monti Lattari per arrivare a Praiano e Positano, ma anche il fior di latte, salumi, formaggi e la pizzi. Questi giornalisti di importanti testate nazionali sono pronti a vivere un emozionante press tour: sospesi tra cielo e mare, tra sogno e realtà, immersi in un’esperienza totalizzante che includerà trekking, gastronomia, artigianato, cultura. Avremo il piacere di ospitare questi professionisti e farli sentire a casa, accolti dalle braccia materne di una terra che non lascia indietro nessuno. Ad Agerola, dove l’armonia ha trovato la sua espressione più completa, tutto questo si può.

Come detto, i nostri ospiti lavorano per importanti testate giornalistiche nazionali e blog di settore, quali:

repubblica.it, corriere.it/Dove, economy, in viaggio (testata cartacea di Cairo Editore), wisesociety.it, il messaggero.it, QN – Quotidiano Nazionale, Le Frecce (mensile distribuito sulle frecce di Trenitalia), Confidenze (pagina viaggi), Tutto (rubrica: Itinerari di Viaggio), settimanale Grazia, affaritaliani.it, turismo all’aria aperta.it (mensile on line su vacanze, turismo itinerante, tempo libero) ambienteeuropa.info (affaritaliani.it il primo quotidiano on line dal 1996). viaggivacanze.info (mensile on line specializzato in viaggi/turismo), milanoglamour.it e montenapoleoneglam.it, turismodelgusto.com agendaviaggi.com mondointasca.it., bimboinviaggio.com (leader nel turismo family) La Tavola Italiana.

Agerola, incuneata fra la provincia di Napoli e Salerno, entra turisticamente nella Divina, ma anche storicamente , faceva parte dei possedimenti della Repubblica Marinara d’ Amalfi ed entra nella Diocesi di Cava de’ Tirreni . Lo sviluppo turistico creato attorno alla sentieristica, di cui fu precursore Peter Hogstaden, è impressionante, fra attività ricettive extraalberghiere e ristorative. Un sistema che va organizzato e disciplinato magari diversificando anche nella conoscenza di altri sentieri visto che quello degli Dei è congestionato , la vista da Agerola è meravigliosa, come sono straordinari gli agerolesi