Agerola, incidente ad una donna sul Sentiero degli Dei: interviene il Soccorso Alpino.

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto questa mattina per un incidente occorso ad una donna sul Sentiero degli Dei nel territorio comunale di Agerola (Na).

La donna sembra sia precipitata per diversi metri mentre percorreva il noto sentiero tra la mattonella 13 e 14, nei pressi della ‘Grotta del Biscotto’, procurandosi importanti traumi. La centrale operativa 118 Napoli Est ha attivato, oltre all’Elisoccorso 118 di Salerno, anche il CNSAS che ha inviato una squadra terrestre per permettere di ottimizzare e velocizzare le operazioni di recupero dell’ infortunata.

La cinquantenne, originaria del luogo, è stata quindi stabilizzato dai sanitari, imbarellata e vericellata a bordo dell’elicottero per essere poi elitrasportata all’ospedale Ruggi di Salerno.