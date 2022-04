Agerola, giovedì 28 aprile si riunisce il Consiglio Comunale. Ecco i punti all’Ordine del Giorno

Agerola. Giovedì 28 aprile 2022, alle ore 16.00, si riunisce il Consiglio Comunale presso la Casa della Corte per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1. Lettura ed approvazione verbali delle deliberazioni della seduta del 28 febbraio 2022 dalla n. 1 alla n. 11

2. Lettura ed approvazione verbali delle deliberazioni della seduta del 7 aprile dalla n. 12 alla n. 15

3. Comunicazioni del Sindaco

4. Convenzione ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 tra i comuni di Agerola, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Furore e Praiano per la partecipazione in forma associata alla richiesta di contributo di cui alla legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1 commi 534 e seguenti

5. Adesione del Comune di Agerola alla Fondazione “Monti Lattari Onlus”

Sarà possibile seguire la seduta consiliare in diretta streaming sul sito del Comune