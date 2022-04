Agerola, chiude il centro vaccinale. Il comune: “Pronti ad aprire un altro punto”

Data la bassa incidenza delle attività vaccinali, l’Asl Napoli 3 sud sta provvedendo ad una rimodulazione in termini organizzativi e di orari di lavoro dei centri vaccinali all’interno del proprio Distretto Sanitario. A partire da oggi chiude il Centro Vaccinale di Campora, ad Agerola. Più di 15 mila dosi somministrate in un solo anno. Un impegno assolto grazie alla sensibilità e alla disponibilità degli operatori sanitari, medici, infermieri e farmacisti e dei volontari della locale Misericordia di Agerola – scrive il comune. Una storia comune e un lavoro di squadra che rimarranno scolpiti nei cuori di tutta la nostra comunità. Grazie a tutti! Agerola non resterà comunque sprovvista del suo punto vaccinale – si legge nel post. Per le vie brevi, abbiamo registrato la disponibilità delle autorità sanitarie di dislocare il nuovo Punto, presso i locali della Misericordia di Agerola, in via A. Coppola. E’ in corso la procedura di caricamento sulla piattaforma Soresa, portale delle adesioni alle vaccinazioni COVID-19 della Regione Campania, del nuovo punto di Agerola. A breve forniremo aggiornamenti su calendario vaccinale. Le attività saranno, come sempre, coordinate dai volontari della Misericordia di Agerola e dal Governatore Giuseppe Acampora. A loro rivolgiamo il nostro ringraziamento per il continuo impegno profuso. Termina oggi lo stato di emergenza sanitaria, ci avviamo gradualmente a ritornare in una dimensione di normalità. È nostro dovere però mantenere ancora alta l’attenzione a tutela della salute dei nostri concittadini.