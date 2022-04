Agerola, attivo il nuovo Punto Vaccinale presso i locali della Misericordia di Agerola. Ecco il calendario delle attività

Il Comune di Agerola avvisa che, essendo termina lo stato di emergenza sanitaria, ci si avvia gradualmente a ritornare in una dimensione di normalità. Ma non viene meno il dovere di mantenere ancora alta l’attenzione a tutela della salute dei concittadini.

Per questo motivo rende noto che è attivo il nuovo Punto Vaccinale presso i locali della Misericordia di Agerola, in via A. Coppola.

E’ possibile prenotarsi sulla piattaforma Soresa

Ecco il calendario delle attività vaccinali:

Vaccinazioni adulti: ogni martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Vaccinazioni in età pediatrica: ogni giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Le attività saranno coordinate dai volontari della Misericordia di Agerola.