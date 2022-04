Ad un mese dalla scomparsa di Rosario Cantarella

Oggi, a distanza di un mese dalla scomparsa di Rosario Cantarella, quanti hanno il dono della Fede, potranno affermare che il nostro amico è stata rapito agli uomini, perché «Divenuto caro a Dio, fu amato da lui» (Sapienza 4,10), continuando, così, ad attuare il suo messaggio di musicista dolce e acuto, nonché quel taglio del suo essere, pressantemente sociale di onestà e fiducia nel futuro e di solidarietà per il prossimo, che ha costituito il suo vero patrimonio spirituale, che lo ha fatto conoscere da tutti quale uomo brillante, estroso, carismatico, che è una caratteristica dell’intera famiglia Cantarella. Il ricordo fa rivivere l’Uomo. Rosario, figlio d’arte di papà Mario, violoncellista, si è sempre imposto al pianoforte e nel canto per la faciltà di comunicazione e improvvisazione, che nasceva da un istinto naturale e da un’innata musicalità, in qualunque genere musicale. Di carattere aperto, ha sempre amato la semplicità e il ritrovarsi con i colleghi musicisti, dei quali ha rispettato sempre l’amicizia. Non solo musica, ma anche l’appartenenza al leggendario Battaglione San Marco, ovvero l’essere diventato un guerriero addestrato a lottare per vincere e pronto a morire per la Madre Patria, “Per mare, per terram”. Una leva militare che, per affinità elettive, lo ha portato a riprendere il mare, per esibirsi sulle grandi navi da crociera, dopo una vita trascorsa a far musica nei più prestigiosi locali italiani ed internazionali. “Dov’è più nero il lutto, ivi è più flagrante la luce” scrive Gesualdo Bufalino. Ancora attoniti, per la scomparsa dell’amico rimasto semplice, schietto e sincero, per aver perso inaspettatamente una persona che ci voleva bene, con il quale si è condivisi momenti che sono patrimonio di un’umanità che cresce e migliora attraverso un’azione etica, che è quella del dialogo, della cultura, dell’ “otium”, non riuscendo a scorgere sino in fondo cosa si nascondesse nella filigrana di un evento, che proiettava dinanzi ai nostri occhi il profilo temibile della morte, oggi, continuiamo a ricordarlo nella Chiesa di Santa Lucia, alle ore 17. Nel rinnovare commossamente il profilo della sua umanissima figura d’uomo e d’artista, Olga Chieffi unitamente all’intera redazione di PositanoNews , si stringono ancora con grande affetto alla signora Lina, ai figli Selene e Mariano e alla famiglia tutta.