Piano di Sorrento ( Napoli ) . Pubblichiamo il toccante ricordo a Luca Mormile di Peppe Coppola Photo 105 , rinnoviamo il nostro abbraccio a tutta la famiglia

Ad-DIO LUCA!.. Ministrante per sempre

O Dio: in te mi rifugio.

1997 – 2022 … Da oggi sarai Ministrante per sempre, grazie amico mio per avermi accompagnato per 25 anni in questo dolce e rivoluzionario cammino di fede, ricordo con emozione di un adolescente e con le lacrime agli occhi la prima volta che Arturo ci invitò a salire come ministranti sull’altare, a fine celebrazione ci siamo abbracciati con la promessa di essere li ogni domenica, da oggi sono sicuro che sarai sempre presente su questa altare più di ieri.

Oggi più che salutarti e dirti addio caro Luca ti dico arrivederci prega per i tuoi figli e per tutti noi

Grazie Lucarie’.. Ti porterò sempre nel mio cuore

Ma quando sarò morto

non chiudetemi gli occhi

ch’io vi rifletta un poco del Suo viso.

Ponetemi sul petto

l’immagine di un Cristo che risorge

che troppo l’ho veduto crocifisso.

Mettetemi i miei panni da giardino,

i sandali leggeri:

io non parto, ritorno.

Non guardatemi l’ultima volta, ma la prima,

come quando si lascia un figlio

chiamato dall’amore.