Ad Altamura la decide Lucchese. In campo per la 32esima giornata di campionato, Altamura e Sorrento entrano in scena in compagnia di una famiglia ucraina, tenendo in mano una bandiera della nazione e un’altra della pace. Riparte titolare Petito, le compagini si studiano senza creare occasioni, almeno fino alla mezz’ora, quando Lucchese tira una bella conclusione dal limite che termina all’incrocio dei pali. Nella ripresa i rossoneri provano a reagire, ma i padroni di casa reggono bene e senza affanno fino alla fine.