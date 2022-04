Academy Top 5 della settimana!

U14 – Emanuele Aprea (ATT): 6-1 e Virtus Vesuvio liquidata. Emanuele, alfiere importantissimo del battaglione di mister Daniele Cacace, è risultato ancora una volta fondamentale nell’economia di squadra. Tre punti preziosissimi che confermano lui ed i suoi al comando del girone F regionale: con gli ultimi 9 a disposizione, Emanuele si è dimostrato pronto a combattere per conquistarli tutti e staccare il pass per i play-off da prima della classe.

U15 Prov. – Antonino De Rosa (CC): rovinosa caduta contro la Pellegrini, vittoriosi per 4-0 nella sfida contro i rossoneri di Borchiellini che erano comunque reduci da una bella vittoria per 4-1 conquistata nel turno precedente. Non tutto da buttare, in ogni caso, in quella che è stata una gara in cui Antonino ha lasciato davvero l’anima in campo. Parola d’ordine: ripartire da qui.

U15 Reg. – Giuseppe Cirillo (ATT): sconfitta interna di misura contro lo Sporting Volla, corsaro per 0-1 all’Italia. Nonostante non abbia trovato la via del goal per grandissimi meriti da riconoscere all’organizzatissima retroguardia avversaria, Giuseppe ha offerto davvero una prestazione generosa.

U16 – Nicola Spina (DIF): Nicola ed i suoi compagni hanno ceduto il passo alla San Sebastiano Mazzeo, vittoriosa tra le mura amiche per 2-1. La sua prova è stata in ogni caso degna di nota: senza di lui il passivo sarebbe inevitabilmente stato più ampio.

U17 – Michele Russo (CC): pirotecnico 3-3 interno per i ragazzi di mister Cappiello contro la Real Aversa. Alla stregua dei migliori centrocampisti “box-to-box”, Michele è riuscito ad imporsi sia nella propria metà campo che in quella avversaria, risultando fondamentale tanto in fase di non possesso quando sotto porta: la rete siglata ne è assoluta testimonianza, fermo restando l’aver mostrato tanti altri lampi positivi.