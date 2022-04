A Vico Equense prende il via Biblioporter: letture animate per bambini in Piazza Marconi. Dopo il successo della prima edizione, in occasione della 𝗚𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗟𝗶𝗯𝗿𝗼 𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗗𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗱’𝗔𝘂𝘁𝗼𝗿𝗲, torna il progetto 𝗕𝗶𝗯𝗹𝗶𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿 sulle letture animate per bambini dai 3 ai 10 anni.

L’evento, realizzato dalla Città di 𝗩𝗶𝗰𝗼 𝗘𝗾𝘂𝗲𝗻𝘀𝗲 in collaborazione con l’Associazione 𝗩𝗼𝗹𝗶 𝗣𝗶𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝗰𝗶, prevede la realizzazione di una biblioteca itinerante che viaggerà lungo il territorio cittadino 𝗱𝗮 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝘄𝗲𝗲𝗸𝗲𝗻𝗱 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗮𝗹 𝟮𝟮 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼, nei luoghi in cui sono state istallate le casette “book crossing”. Qui, in compagnia dei bambini si effettueranno letture animate.

𝑵𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒍𝒐𝒄𝒂𝒏𝒅𝒊𝒏𝒂 𝒍𝒆 𝒅𝒂𝒕𝒆 𝒆 𝒈𝒍𝒊 𝒐𝒓𝒂𝒓𝒊 𝒅𝒊 𝒕𝒖𝒕𝒕𝒊 𝒈𝒍𝒊 𝒊𝒏𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊 𝒊𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒎𝒂