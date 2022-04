A Vico Equense l’incontro tra la Confraternita dei Luigini di Piano di Sorrento e l’Arciconfraternita della Morte ed Orazione di Seiano

I Governi della Confraternita della Beata Vergine Immacolata e dei Santi Nicola e Luigi di Piano di Sorrento e della Arciconfraternita della Morte ed Orazione di Seiano in Vico Equense hanno suggellato in una serata di dense emozioni un patto che li vedrà condividere insieme momenti di comunione e fraternità.

Sulle note dei due canti della Settimana Santa, eseguiti dai rispettivi cori (L’Inno alla Croce e Mira quel Dolce Volto), l’autore di entrambi gli inni, Mons. Angelo Castellano ha tenuto una breve e intensa catechesi.

Il governo della Congrega dei Luigini ha insignito proprio Mons. Angelo Castellano del titolo di Confratello Onorario del sodalizio.

Entrambi i governi dei sodalizi sono stati rispettivamente invitati ai cammini processionali del Martedì Santo a Piano di Sorrento e del Mercoledì Santo a Seiano.

La Congrega dei Luigini ha voluto ringraziare il M° Giuseppe Masi e le coriste per la sublime interpretazione e per aver condiviso con partecipazione e spirito di carità la Grazia di questo momento.