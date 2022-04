A Sorrento una macrostruttura che si occuperà esclusivamente di turismo e promozione del territorio

Tra pochissimi giorni al Comune di Sorrento sarà operativo il sesto dipartimento, una macrostruttura area che si occuperà esclusivamente di turismo e promozione del territorio. Un provvedimento di grande importanza che ha come finalità quella di avvicinare la pubblica amministrazione alla filiera turistica che da sempre rappresenta il principale settore lavorativo ed economico della città.

Entusiasta il sindaco Massimo Coppola che, insieme all’Amministrazione, lavora da un anno e mezzo al progetto.

L’auspicio per la stagione turistica 2022 è quello di vedere un settore in crescita e rilancio dopo due anni di sofferenze legate alla pandemia. I presupposti sono buoni, la voglia di ripartire è tanta e la città di Sorrento è pronta ad accogliere i turisti che decideranno di visitare uno dei posti più belli al mondo. Un’accoglienza come sempre ineccepibile e che per quest’estate 2022 si arricchisce di tantissimi eventi culturali ed artistici per offrire agli ospiti il soggiorno migliore possibile ed una vasta gamma di scelte per trascorrere una vacanza all’insegna della serenità e della cultura.