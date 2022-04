Momento emozionante qualche minuto prima della partenza della processione dei Giuseppini dal Santuario omonimo. Il gruppo dei figuranti Apostoli hanno inviato a Rosario un saluto speciale con un video collettivo.

Rosario ha dei problemi di salute, per cui la ripartenza per lui è stata ancora rimandata. La sua bravura nel confezionare gli abiti storici e adeguarli a tutti i partecipanti è unica e insostituibile. I figuranti apostoli ne hanno sentito la mancanza per quest’anno, hanno inviato un saluto augurale in cui si diceva : …….la veste mi sta corta e la cintura in vita mi toglie il fiato !……….

https://www.youtube.com/shorts/QGwEL1Yc6Wk