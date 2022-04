A Positano tutto pieno per la prossima Pasqua, ce ne parla il consigliere al turismo Giuseppe Vespoli

Siamo appena all’inizio di aprile e Positano è già piena di turisti. Un ottimo inizio per quella che si preannuncia una stagione da tutto esaurito nelle varie strutture ricettive. A parlarcene è Giuseppe Vespoli, consigliere al turismo: «Positano è già ripartita, è già in fiore. I turisti sono tanti e questa è un’ottima cosa per il nostro paese. Già tutto pieno per la prossima Pasqua e possiamo, quindi, ritenerci soddisfatti. Credo che Positano ed anche l’amministrazione abbiano lavorato bene. Pienone previsto per maggio, mese nel quale ormai è difficile trovare posti nelle strutture ricettive. Si preannuncia una grande estate con il ritorno anche dei turisti americani. Tante le manifestazioni in programma, tra le quali la 50esima edizione del Premio Danza».