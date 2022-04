A Positano tornano i turisti coreani, incantati dal paesaggio ed affascinati dai prodotti tipici di “Delicatessen”

In questo mese di aprile sono già tanti che hanno scelto Positano per vivere qualche giornata di relax in uno dei posti più belli al mondo. E tornano anche i turisti coreani, da sempre grandi frequentatori della costiera amalfitana e della città verticale. Ne abbiamo incontrato un simpaticissimo gruppo incantato dai mille prodotti locali che caratterizzano il negozio “Delicatessen” in Via dei Mulini.

Un ottimo segnale per la perla della costiera amalfitana che si prepara a vivere una stagione turistica all’insegna dei grandi numeri e delle molteplici presenze, confermandosi ancora una volta una delle località più ambite dal turismo italiano e mondiale grazie alla bellezza ed unicità del suo paesaggio.