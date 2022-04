A Positano riparte anche Fornillo: il primo maggio nel mirino degli stabilimenti

Gli stabilimenti balneari della costiera amalfitana riprendono la loro attività dopo anni di buio. Molti stanno allestendo il proprio stabilimento anche nella splendida spiaggia di Fornillo, una delle più amate al mondo nella splendida cornice di Positano. Ferdinando e i fratelli Grassi ad esempio allestiscono le spiagge in vista di un’estate diversa dal solito: Il Ministero della Salute come ben sappiamo ha fatto decadere l’obbligo Green pass. L’estate 2022 dovrebbe essere la prima dopo due anni segnati dalla pandemia di Covid-19. La stagione balneare partirà già dal primo maggio e sarà all’insegna di regole più permissive, con regole allentate per quanto riguarda il distanziamento sociale. Nell’ultima ordinanza emanata dal Ministero della Salute anche quella per la ripresa degli stabilimenti balneari. Nell’ordinanza non sono previste prescrizioni particolari per i gestori dei lidi, ma solo indicazioni. Si chiede di “privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione” e “favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione”. Preferibile anche “riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone”.