A Positano le uova dell’AIL per aiutare la ricerca contro le leucemie. L’AIL, associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma sarà presente nuovamente in tantissime piazze italiane in questo weekend. E’ in programma, infatti, l’iniziativa “Uova di Pasqua AIL”, direttamente dall’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Una manifestazione che è possibile solo grazie ad un numero incredibile di volontari per tutta l’Italia e che sarà presente anche a Positano, in Costiera Amalfitana. A partire da oggi, venerdì 1 aprile 2022, e fino a domenica 3 aprile 2022, per una donazione di almeno 12 euro verrà offerto un uovo di Pasqua al cioccolato, con tanto di logo AIL stampato sopra.

Foto 2 di 2



Questa è una iniziativa assolutamente da non prendere sotto gamba: in tanti anni, infatti, attraverso questa manifestazione di solidarietà, si è riusciti a raccogliere dei tesoretti importanti per la ricerca, ma anche per assistere i malati.