A Positano la star dei social media Paola Zurita si lascia coccolare dai piatti del ristorante Chez Black

La 30enne messicana Paola Zurita, star dei social media, sceglie Positano per un momento di pieno relax e regala una coccola al suo palato gustando i piatti tipici nel ristorante “Chez Black” sulla Spiaggia Grande, il locale più amato dai vip che ogni anno raggiungono la perla della costiera amalfitana. Immancabile la foto pubblicata sul suo account Instagram che conta oltre 1,5 milioni di follower.

Ha guadagnato popolarità proprio grazie al social dove pubblica spesso foto e video di fitness e vita sana, oltre che scatti realizzati durante i suoi molteplici viaggi perché per lei, come scrive in uno dei suoi posti, viaggiare non è solo spostarsi dal suo ambiente ma è aprirsi a conoscere diversi modi di vivere, perché le consente di crescere imparando da altre culture.

Ma l’influencer è anche molto popolare su TikTok, dove ha accumulato più di 1,4 milioni di fan per i suoi video di danza.