A Piano di Sorrento una card di agevolazioni per ospiti e turisti, oggi la presentazione in sala consiliare

A Piano di Sorrento arriva la “Welcome Piano”, una card di agevolazioni pensata per ospiti e turisti utilizzabile per l’intera durata del soggiorno e con validità di un anno. La card verrà consegnata agli ospiti delle strutture ricettive del territorio al momento del check-in dando accesso così ad agevolazioni, scontistiche e offerte presso i negozi e le già oltre 60 attività aderenti.

L’iniziativa, realizzata da Confcommercio Ascom Piano di Sorrento e Associazione Atex, con la collaborazione della Pro Loco di Piano di Sorrento, è patrocinata dal Comune di Piano di Sorrento.

“La promozione del territorio passa anche attraverso lo sviluppo delle potenzialità attrattive e la sinergia tra il settore ricettivo e tutto l’indotto creato dal turismo – dichiara l’Assessore al Turismo Giovanni Iaccarino – l’iniziativa è un “quid plus” per chi visita Piano di Sorrento e può invogliare ed aiutare l’ospite a conoscere le realtà produttive ed artigianali locali, oltre che le bellezze naturali e le tradizioni del nostro territorio. Esprimo il massimo apprezzamento nei confronti dell’iniziativa e come istituzioni siamo pronti a fare la nostra parte e garantire il massimo supporto”.

L’iniziativa sarà presentata alle ore 19.00 di oggi, 8 aprile, presso la Sala consiliare della Casa Comunale. Interverranno il sindaco Salvatore Cappiello, il vice sindaco Gianni Iaccarino, il presidente di Atex Sergio Fedele e il presidente della Confcommercio Ascom Piano di Sorrento Gianluca Di Carmine.