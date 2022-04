A Piano di Sorrento la prima edizione del concorso fotografico dedicato a Flavio Iaccarino. Il Comune di Piano di Sorrento, assessorati alla Pubblica Istruzione ed alla Cultura, in uno con l’ Istituto Comprensivo Piano di Sorrento , ha indetto la prima edizione di un concorso fotografico rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado e dedicato a Flavio Iaccarino, prematuramente scomparso lo scorso anno, il quale, nella sua breve vita, aveva maturato una straordinaria predisposizione e passione all’arte della fotografia.

Il tema di quest’anno è : “Emozioni di luce per risalire dal buio”.

Nell’epoca del digitale e dei telefonini, delle immagini da social e delle emoji, si vuole recuperare la forza comunicativa di un’arte come la fotografia che può muovere tanti temi ed esprimere emozioni, come poesia oltre la realtà riprodotta da un click

Le fotografie prime tre classificate, a giudizio di una giuria composta dal Dirigente Scolastico p.t. dell’istituto Comprensivo di Piano di Sorrento e da due esperti di fotografia ed arti figurative, saranno premiate con strumentazione utile a promuovere l’arte fotografica (macchina fotografica, ecc.) offerta ai ragazzi dall’Amministrazione comunale.

Agli studenti della Scuola secondaria, per il tramite della scuola, verranno messi a disposizione il regolamento del concorso e la modulistica per la partecipazione.

Nell’ambito degli eventi culturali estivi, verrà organizzato anche un evento di premiazione con mostra fotografica delle opere del piccolo Flavio.

Solo la luce che uno accende a se stesso, risplende in seguito anche per gli altri (A.S.)