A Capri prosegue la campagna vaccinale anti-Covid. Ecco le prossime date e gli orari

A Capri continua la campagna vaccinale anti-Covid e l’Asl Napoli Centro rende note le date delle prossime sedute vaccinali presso la sede del distretto sanitario di base numero 73 in Via Le Botteghe 30.

Gli appuntamenti sono per giovedì 28 aprile, giovedì 5 maggio e giovedì 12 maggio. La fascia di età dai 12 anni agli over 80 potrà vaccinarsi dalle ore 9.00 alle 13.00, mentre la vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni è prevista dalle ore 13.30. alle 15.30.

Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1, ha precisato: «Proseguiamo a ritmo sostenuto con la campagna vaccinale in questa nuova importante fase. L’offerta resta capillare attraverso i centri vaccinali e i distretti, con il preciso intento di dare attuazione alle linee guida dettate dal presidente Vincenzo De Luca per mantenere inalterata nel tempo la capacità di somministrazione in termini di dosi giornaliere».