80 euro per il viaggio Napoli-Sorrento: fermato tassista abusivo. Nel corso delle festività pasquali sono stati organizzati dei controlli da parte degli agenti della polizia municipale di Napoli nelle zone della città più visitate dai turisti. In questo modo è stato fermato all’aeroporto di Napoli Capodichino un uomo in procinto di partire per Sorrento con una coppia di turisti a bordo della propria auto. Il falso tassista, infatti, aveva pattuito il compenso di 80 euro per raggiungere la meta.