6 aprile: oggi è il Carbonara Day, si celebra uno dei piatti italiani più amati al mondo. Oggi, mercoledì 6 aprile 2022, è il sesto anno in cui si festeggia il Carbonara Day, voluto dai pastai di Unione Italiana Food in collaborazione con l’International Pasta Organization (IPO).

La decisione è emersa a seguito di un sondaggio che vede proprio la carbonara come il condimento per la pasta preferito dai consumatori. Gli italiani, infatti, preferiscono la pasta con uovo, pecorino romano, guanciale e pepe più di ogni altro condimento: questa giornata è stata indetta per celebrare la ricetta di cui, dal 2017, nella data del 6 aprile (e non solo) vengono condivisi scatti con l’hashtag #carbonaraday.

La carbonara, infatti, è il secondo piatto di pasta più amato dagli italiani, dopo la lasagna e prima delle tagliatelle. Terza, dopo la pizza e la lasagna, nella classifica dei piatti tipici italiani più conosciuti al mondo.

La pasta alla carbonara, inoltre, è stata oggetto di una ricerca che i pastai di Unione Italiana Food hanno commissionato all’Istituto Piepoli che rivela principalmente le abitudini degli italiani nel mangiare e condividere la carbonara: per 9 italiani su 10, cioè il 95% degli individui che hanno partecipato all’indagine, infatti, la carbonara si mangia sempre in compagnia, soprattutto in famiglia o con il partner.

Quando nasce la Carbonara?