25 aprile 2022: tutti gli eventi del weekend della Festa della Liberazione in Campania. Tra le province di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento sono diversi gli eventi previsti per il fine settimana della Festa della Liberazione.

Gli eventi nel Salernitano

Al Parco Pinocchio di Salerno, fino 25 aprile, ritorna “Salerno in Flora”, manifestazione di Coldiretti dedicata alla biodiversità, al florovivaismo e ai prodotti d’eccellenza del territorio. In occasione della Madonna del Carmelo, detta “delle Galline”, Pagani festeggia con un ricco programma che terminerà con il concerto di Enzo Avitabile con i Bottari e Black Tarantella in vasca Pignataro alle 21.30 del 25 aprile. A Capaccio, fino al 25 aprile e dal 29 aprile al primo maggio, torna dopo due anni di stop la festa del carciofo in piazza Borgo Gromola. Il 25 aprile, inoltre, saranno aperti il museo archeologico di Eboli, la Certosa di San Lorenzo a Padula, il museo archeologico nazionale della Valle del Sarno e il parco archeologico di Pontecagnano Faiano.

Gli eventi nell’Avellinese

Questa sera alle 20.45 e domani alle 18, presso il Teatro Partenio di Avellino, si tiene “Manola”, spettacolo con Nancy Brilli e Chiara Noschese. Fino a domani andrà invece in scena la sagra del maiale a Senerchia. Nel programma “Terre di Mezzo”, fino al 25 aprile, sarà possibile percorrere 42 chilometri in tre tappe fra antiche rotte di Monteverde, Aquilonia, Calitri e Cairano. Un altro tour guidato è quello all’Abbazia del Goleto lunedì 25 aprile, sia la mattina che il pomeriggio. Alle 18.30 di oggi, nella sala consiliare di Pietrastornina, l’ex ministro Vincenzo Spadafora presenta “Senza Riserve”, iniziativa organizzata dal circolo socioculturale PetraStrumilia. Lunedì 25 aprile alle 19.30, presso il convento della Santissima Annunziata di Avella, si terrà il concerto di musica classica “Sacrum” con melodie tra Seicento e Settecento. Infine, alle ore 18 e alle ore 20.30 di oggi e domani andrà in scena lo spettacolo de Il Demiurgo “L’importanza di chiamarsi Ernesto” nella Sala d’armi del Castello Lancellotti.

Gli eventi nel Casertano

Con raduno alle 7.30 del mattino di domenica 24 aprile è prevista una “sgambettata” con partenza al Parco urbano Virilassi a Santa Maria Capua Vetere, organizzata dalla Federazione Italiana Camminatori Sportivi. Oggi alle 16.30 e domani alle 10.30, alla Reggia di Carditello a San Tammaro è previsto “Mondo Pinocchio – Il Bosco dei Balocchi” con laboratori creativi e ludici, spettacoli e giochi antichi. Al Teatro Civico 14 di Caserta sarà in scena “Gemito – L’arte d’ ‘o pazzo” scritto e diretto da Antimo Casertano: è in programma oggi e domani. A San Marco Evangelista, al Polo Fieristico A1 Expo, si svolge fino al 25 aprile la quindicesima edizione della Fiera Agricola. Resta infine aperta per il weekend la Reggia di Caserta.

Gli eventi nel Sannio

Oggi torna a Benevento, in via Sant’Antonio, “Campagna Amica”, iniziativa di Coldiretti che offre la possibilità di acquistare prodotti di stagione, selezionati a chilometro zero e direttamente dagli agricoltori. Come da tradizione per la seconda e ultima domenica del mese, anche domani si ripropone il “Mercantico” a via Roma e via Sorripe con oltre 40 espositori.

