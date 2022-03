Zeppola di San Giuseppe in penisola Sorrentina vince 70 a 30 quella fritta. Il segreto del bar Romano

Ai clienti piace fritta. Parliamo dell’intramontabile Zeppola di San Giuseppe, il dolce tradizionale per la festa del papà. Abbiamo sentito diversi I pasticceri in Costa di Sorrento sulla zeppole di San Giuseppe è Tonino che ci spiega che la preferenza per la zeppola è quella fritta, fritta con olio di arachidi, anche se la zeppola al forno è comunque buonissima “La preferenza è all’incirca del settanta per cento per la zeppola fritta, e per il 30 per cento per la zeppola al forno. Il segreto di ogni pasticciere è quello di saper avere la mano e di usare sempre prodotti buoni e genuini . Se proprio vogliamo parlare di un segreto particolare, che tanto segreto non è , è che la buona zeppola fritta deve essere presa dall’olio bollente al giusto punto di frittura, la zeppola non deve essere imbevuta di olio e deve avere la struttura delicata saporita e gustosa al punto giusto”