XC TENUTA MONTYECORBO MAYA BEACH EXPERIENCE – MEMORIAL CIRO GIGLIO

Baciati da una primaverile giornata di Marzo e da uno scenario incantevole , quasi un centinaio di ciclisti si sono adoperati per una gara dura e sofferta, in un saliscendi di emozioni e pedalate, per il Memorial Ciro Giglio. Positanonews presente con tutta la redazione cultura, ha trasmesso in diretta l’evento, raccolto interviste e impressioni, nonchè video e foto.

XC MAYA MONTECORBO Asd. LUCKY TEAM CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MASSALUBRENSE Massalubrense Classifica Assoluta Ordine Arrivo Numero Pettorale Cat. Nome Società Tempo Impiegato

(GG:HH:MM:SS:MS) Media

(Km/h) Ritardo

sul primo Prima Partenza (Giri 7 – Km. 28,0000) Giri completi 1 62 ELMT (1) Nigro Gabriele Bike & Sport Team Mtb 00:01:14:37.009 22.515 2 17 M3 (1) Ferritto Luigi Team Giannini 00:01:14:45.758 22.471 00:00:08.748 3 46 M1 (1) Luciano Adriano CPS Professional Team 00:01:14:58.116 22.409 00:00:21.106 4 1 M2 (1) Coppola Mauro Lucky Team 00:01:20:07.964 20.965 00:05:30.954 5 4 M3 (2) Ercolano Domenico Lucky Team 00:01:20:17.713 20.923 00:05:40.703 6 69 M4 (1) Parlato Vincenzo Team Over The Top Bike 00:01:20:22.462 20.902 00:05:45.453 7 95 M2 (2) Freda Raffaele Bike & Sport Team Mtb 00:01:20:23.462 20.898 00:05:46.453 8 83 M2 (3) Mancino Vincenzo Bike & Sport Team Mtb 00:01:20:26.462 20.885 00:05:49.453 9 50 M3 (3) Iovanella Sandro Mtb Caserta 00:01:20:32.961 20.857 00:05:55.952 10 28 M5 (1) Striano Alfonso Pit Stop Racing Team 00:01:20:36.710 20.841 00:05:59.701 11 20 M3 (4) Peluso Angelo Genesy Bike 00:01:20:37.712 20.836 00:06:00.703 12 90 M4 (2) Vitale Gennaro Cicloo Carbonari Bikers 00:01:22:02.452 20.478 00:07:25.443 13 24 M4 (3) Cozzolino Luigi Genesy Bike 00:01:22:17.196 20.416 00:07:40.186 14 77 M3 (5) Esposito Maurizio Team Bike Maddaloni 00:01:22:39.444 20.325 00:08:02.435 15 63 M4 (4) Salvatore Carlo Vesuvio Mountainbike 00:01:22:59.441 20.243 00:08:22.431 16 93 M1 (2) Cesarano Giuseppe Team Over The Top Bike 00:01:23:02.690 20.230 00:08:25.680 17 18 M2 (4) D’Ambrosio Cosimo Team D’Ambrosio Bike 00:01:23:12.189 20.192 00:08:35.180 18 10 M1 (3) Rocco Stefano Lucky Team 00:01:23:13.941 20.184 00:08:36.931 19 2 ELMT (2) De Gennaro Raffaele Lucky Team 00:01:23:17.192 20.171 00:08:40.182 20 23 ELMT (3) Esposito Paolo Montecomune Bike 00:01:24:20.181 19.920 00:09:43.171 21 48 M3 (6) Esposito Raffaele Team Giuseppe Bike 00:01:24:26.680 19.895 00:09:49.671 22 79 M1 (4) Medaglia Carlo Team D’Ambrosio Bike 00:01:24:33.431 19.868 00:09:56.421 23 85 M3 (7) Cardone Ciro Team D’Ambrosio Bike 00:01:24:50.707 19.801 00:10:13.698 24 58 ELMT (4) Fago Mastrangelo Dario Bike & Sport Team Mtb 00:01:25:05.175 19.745 00:10:28.166 25 75 M3 (8) Di Cristo Palmerino Vesuvio Mountainbike 00:01:25:22.922 19.676 00:10:45.912 26 89 M3 (9) Piccolo Giuliano ASD Vesuviani 00:01:25:25.422 19.667 00:10:48.412 27 66 M3 (10) Vuolo Michele Team Over The Top Bike 00:01:25:25.672 19.666 00:10:48.662 28 60 M4 (5) Della Pietra Salvatore Cicloo Carbonari Bikers 00:01:25:27.423 19.659 00:10:50.413 29 88 M4 (6) Minutolo Sebastiano Team Amoruso 00:01:25:29.673 19.650 00:10:52.663 30 67 M3 (11) Perino Antonio Team Over The Top Bike 00:01:26:13.915 19.482 00:11:36.905 31 26 M2 (5) Di Maio Ernesto Pit Stop Racing Team 00:01:26:26.414 19.435 00:11:49.404 32 57 M3 (12) Merolla Giuseppe Asd Sprint 00:01:27:06.919 19.285 00:12:29.909 A 1 giro 33 96 M2 (6) Ferrara Danilo Maria Movicoast Sport e Turismo 00:01:15:20.753 19.112 00:00:43.743 34 22 M2 (7) Coppola Antonio Montecomune Bike 00:01:15:24.253 19.097 00:00:47.243 35 54 ELMT (5) Pollio Federico Lucky Team 00:01:15:38.001 19.039 00:01:00.992 36 9 M3 (13) Pane Giuseppe Lucky Team 00:01:15:53.749 18.973 00:01:16.739 37 21 M5 (2) D’Ambrosio Ferdinando Cicloo Carbonari Bikers 00:01:16:29.494 18.826 00:01:52.484 38 34 M1 (5) Lettieri Aniello I Love MTB Torre Del Greco 00:01:16:33.993 18.807 00:01:56.984 39 32 M2 (8) Guastafierro Cesare I Love MTB Torre Del Greco 00:01:16:40.992 18.779 00:02:03.983 40 99 M1 (6) Durazzo Baldassarre Team Giuseppe Bike 00:01:18:17.979 18.391 00:03:40.970 13/03/2022 11:12:06 SpeedPass – GESTIONE CORSE – Info Line 3207739933

XC MAYA MONTECORBO Asd. LUCKY TEAM CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MASSALUBRENSE Massalubrense Classifica per Categoria Ordine Arrivo Numero Pettorale Categoria Nome Società Tempo Impiegato (GG:HH:MM:SS:MS) Punti Prima Partenza (Giri 7 – Km. 28,0000) Categoria: JUNIOR SPORT 1 70 JMT Parlato Raffaele Team Over The Top Bike 00:01:25:25.922 15,00 2 38 JMT Prima Antonio I Love MTB Torre Del Greco 00:01:28:36.397 13,00 3 30 JMT Federico Giuseppe I Love MTB Torre Del Greco 00:01:15:02.506 11,00 Categoria: ELITE SPORT 1 62 ELMT Nigro Gabriele Bike & Sport Team Mtb 00:01:14:37.009 15,00 2 2 ELMT De Gennaro Raffaele Lucky Team 00:01:23:17.192 13,00 3 23 ELMT Esposito Paolo Montecomune Bike 00:01:24:20.181 11,00 4 58 ELMT Fago Mastrangelo Dario Bike & Sport Team Mtb 00:01:25:05.175 9,00 5 54 ELMT Pollio Federico Lucky Team 00:01:15:38.001 7,00 6 37 ELMT Borriello Mario I Love MTB Torre Del Greco 00:01:21:03.206 5,00 7 61 ELMT Infante Pasquale Vesuvio Mountainbike 00:00:35:31.582 4,00 8 71 ELMT Caso Luigi Montecomune Bike 00:01:16:03.193 3,00 Categoria: MASTER 1 1 46 M1 Luciano Adriano CPS Professional Team 00:01:14:58.116 15,00 2 93 M1 Cesarano Giuseppe Team Over The Top Bike 00:01:23:02.690 13,00 3 10 M1 Rocco Stefano Lucky Team 00:01:23:13.941 11,00 4 79 M1 Medaglia Carlo Team D’Ambrosio Bike 00:01:24:33.431 9,00 5 34 M1 Lettieri Aniello I Love MTB Torre Del Greco 00:01:16:33.993 7,00 6 99 M1 Durazzo Baldassarre Team Giuseppe Bike 00:01:18:17.979 5,00 7 7 M1 Gargiulo Luca Lucky Team 00:01:22:08.449 4,00 8 16 M1 Allocco Alfonso BeCycle Club 00:01:23:12.689 3,00 9 15 M1 Russo Giuseppe BeCycle Club 00:01:21:13.706 2,00 10 3 M1 Ercolano Michele Lucky Team 00:00:51:08.701 1,00 Categoria: MASTER 2 1 1 M2 Coppola Mauro Lucky Team 00:01:20:07.964 15,00 2 95 M2 Freda Raffaele Bike & Sport Team Mtb 00:01:20:23.462 13,00 3 83 M2 Mancino Vincenzo Bike & Sport Team Mtb 00:01:20:26.462 11,00 4 18 M2 D’Ambrosio Cosimo Team D’Ambrosio Bike 00:01:23:12.189 9,00 5 26 M2 Di Maio Ernesto Pit Stop Racing Team 00:01:26:26.414 7,00 6 96 M2 Ferrara Danilo Maria Movicoast Sport e Turismo 00:01:15:20.753 5,00 7 22 M2 Coppola Antonio Montecomune Bike 00:01:15:24.253 4,00 8 32 M2 Guastafierro Cesare I Love MTB Torre Del Greco 00:01:16:40.992 3,00 9 76 M2 Di Nuzzo Pietro Rokka Bike 00:01:19:43.967 2,00 10 87 M2 Clemente Gennaro ASD Vesuviani 00:01:21:38.452 1,00 11 39 M2 Merolla Salvatore I Love MTB Torre Del Greco 00:01:22:01.199 1,00 12 43 M2 Aiello Francesco Montecomune Bike 00:01:22:49.193 1,00 13 56 M2 Adorno Giovanni Vesuvio Mountainbike 00:01:23:47.685 1,00 14 68 M2 D’Aniello Nicola Team Over The Top Bike 00:01:18:03.231 1,00 15 92 M2 Vollono Catello I Love MTB Torre Del Greco 00:01:20:32.211 1,00 Categoria: MASTER 3 1 17 M3 Ferritto Luigi Team Giannini 00:01:14:45.758 15,00 13/03/2022 11:12:31 SpeedPass – GESTIONE CORSE – Info Line 3207739933

www.speedpass.it – campania@speedpass.it Pagina 1 di 3 XC MAYA MONTECORBO Asd. LUCKY TEAM CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MASSALUBRENSE Massalubrense Classifica per Categoria Ordine Arrivo Numero Pettorale Categoria Nome Società Tempo Impiegato (GG:HH:MM:SS:MS) Punti Prima Partenza (Giri 7 – Km. 28,0000) Categoria: MASTER 3 2 4 M3 Ercolano Domenico Lucky Team 00:01:20:17.713 13,00 3 50 M3 Iovanella Sandro Mtb Caserta 00:01:20:32.961 11,00 4 20 M3 Peluso Angelo Genesy Bike 00:01:20:37.712 9,00 5 77 M3 Esposito Maurizio Team Bike Maddaloni 00:01:22:39.444 7,00 6 48 M3 Esposito Raffaele Team Giuseppe Bike 00:01:24:26.680 5,00 7 85 M3 Cardone Ciro Team D’Ambrosio Bike 00:01:24:50.707 4,00 8 75 M3 Di Cristo Palmerino Vesuvio Mountainbike 00:01:25:22.922 3,00 9 89 M3 Piccolo Giuliano ASD Vesuviani 00:01:25:25.422 2,00 10 66 M3 Vuolo Michele Team Over The Top Bike 00:01:25:25.672 1,00 11 67 M3 Perino Antonio Team Over The Top Bike 00:01:26:13.915 1,00 12 57 M3 Merolla Giuseppe Asd Sprint 00:01:27:06.919 1,00 13 9 M3 Pane Giuseppe Lucky Team 00:01:15:53.749 1,00 14 35 M3 Nocera Marino I Love MTB Torre Del Greco 00:01:19:56.215 1,00 15 86 M3 Coletta Claudio ASD Vesuviani 00:01:20:40.460 1,00 16 94 M3 Cacace Francesco Team D’Ambrosio Bike 00:01:22:26.695 1,00 17 40 M3 Cannavacciuolo Nunzio I Love MTB Torre Del Greco 00:01:26:41.162 1,00 18 53 M3 Russo Roberto Lucky Team 00:01:16:28.494 1,00 19 82 M3 Santosuosso Dino Lupi Irpini 00:01:16:48.491 1,00 20 31 M3 Grieco Salvatore I Love MTB Torre Del Greco 00:01:20:31.711 1,00 21 13 M3 Montella Salvatore Ciclistica Vollese 00:01:26:52.660 1,00 Categoria: MASTER 4 1 69 M4 Parlato Vincenzo Team Over The Top Bike 00:01:20:22.462 15,00 2 90 M4 Vitale Gennaro Cicloo Carbonari Bikers 00:01:22:02.452 13,00 3 24 M4 Cozzolino Luigi Genesy Bike 00:01:22:17.196 11,00 4 63 M4 Salvatore Carlo Vesuvio Mountainbike 00:01:22:59.441 9,00 5 60 M4 Della Pietra Salvatore Cicloo Carbonari Bikers 00:01:25:27.423 7,00 6 88 M4 Minutolo Sebastiano Team Amoruso 00:01:25:29.673 5,00 7 11 M4 Ruotolo Francesco Lucky Team 00:01:18:19.230 4,00 8 65 M4 Vanacore Umberto Team Over The Top Bike 00:01:19:34.468 3,00 9 78 M4 Marinini Amilcare Team D’Ambrosio Bike 00:01:28:56.144 2,00 10 52 M4 Aversa Francesco Saverio Lucky Team 00:01:20:35.460 1,00 11 97 M4 Di Dato Giorgio I Love MTB Torre Del Greco 00:00:59:54.884 1,00 12 36 M4 Perone Giuseppe I Love MTB Torre Del Greco 00:01:19:15.971 1,00 13 42 M4 Miele Salvatore I Love MTB Torre Del Greco 00:00:18:11.294 1,00 Categoria: MASTER 5 1 28 M5 Striano Alfonso Pit Stop Racing Team 00:01:20:36.710 15,00 2 21 M5 D’Ambrosio Ferdinando Cicloo Carbonari Bikers 00:01:16:29.494 13,00 3 64 M5 Altobelli Filippo Team Amoruso 00:01:18:21.479 11,00 4 29 M5 Previte Francesco Cilento Mtb 00:01:21:43.951 9,00 5 27 M5 Girone Malafronte Andrea Pit Stop Racing Team 00:01:22:11.390 7,00 6 51 M5 Saulle Claudio Team Amoruso 00:01:22:48.193 5,00 13/03/2022 11:12:31 SpeedPass – GESTIONE CORSE – Info Line 3207739933

www.speedpass.it – campania@speedpass.it Pagina 2 di 3 XC MAYA MONTECORBO Asd. LUCKY TEAM CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MASSALUBRENSE Massalubrense Classifica per Categoria Ordine Arrivo Numero Pettorale Categoria Nome Società Tempo Impiegato (GG:HH:MM:SS:MS) Punti Prima Partenza (Giri 7 – Km. 28,0000) Categoria: MASTER 5 7 12 M5 Russo Carmine Lucky Team 00:01:24:28.182 4,00 8 49 M5 Cosentino Giuseppe Montecomune Bike 00:01:16:09.747 3,00 9 41 M5 Santo Montella I Love MTB Torre Del Greco 00:01:18:47.475 2,00 Categoria: MASTER 6 1 5 M6 Esposito Raffaele Lucky Team 00:01:24:31.929 15,00 Categoria: MASTER 7 1 80 M7 Perrella Ciro Vesuvio Mountainbike 00:01:20:14.213 15,00 2 14 M7 Guadagno Antonio Genesy Bike 00:01:22:32.195 13,00 Categoria: MASTER 8 1 45 M8 Abbondandolo Giuseppe Pedale Pollese 00:01:30:05.135 15,00 2 74 M8 D’Acunto Emanuele Tuttobici Romano 00:01:26:35.913 13,00 Categoria: WOMEN 1 19 DON Parisi Mara Rionero Il Velocifero 00:01:20:46.709 15,00 2 25 DON D’Anna Mariagrazia Pit Stop Racing Team 00:01:22:11.199 13,00 3 59 DON Brancaccio Giovanna Vesuvio Mountainbike 00:01:23:56.433 11,00

XC MAYA MONTECORBO Asd. LUCKY TEAM CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MASSALUBRENSE Massalubrense Elenco Partecipanti in ordine di Partenza Ora

Partenza Numero Pettorale Nome Codice Fiscale Categ. Numero Tessera Società Percorso Iscritti: 91 – In gara: 91 09:30:00.000 45 Abbondandolo Giuseppe BBNGPP51L28D798C M8 477245 Pedale Pollese Prima Partenza 09:30:00.000 56 Adorno Giovanni DRNGNN84C14G813Y M2 Vesuvio Mountainbike Prima Partenza 09:30:00.000 43 Aiello Francesco LLAFNC83H23L845I M2 A250873 Montecomune Bike Prima Partenza 09:30:00.000 16 Allocco Alfonso LLCLNS90A05G230P M1 475771 BeCycle Club Prima Partenza 09:30:00.000 64 Altobelli Filippo LTBFPP72S08B963B M5 729730K Team Amoruso Prima Partenza 09:30:00.000 52 Aversa Francesco Saverio VRSFNC76H08G568N M4 476570 Lucky Team Prima Partenza 09:30:00.000 72 Balzano Raffaele BLZRFL79P18C129T M3 A026443 Vesuvio Mountainbike Prima Partenza 09:30:00.000 37 Borriello Mario BRRMRA94L31L259P ELMT 476597 I Love MTB Torre Del Greco Prima Partenza 09:30:00.000 59 Brancaccio Giovanna BRNGNN93A45F839K DON A146589 Vesuvio Mountainbike Prima Partenza 09:30:00.000 94 Cacace Francesco CCCFNC82D23I862K M3 CB902902 Team D’Ambrosio Bike Prima Partenza 09:30:00.000 40 Cannavacciuolo Nunzio CNNNNZ79P07C129L M3 475431 I Love MTB Torre Del Greco Prima Partenza 09:30:00.000 85 Cardone Ciro CRDCRI79D06L845M M3 CB902901 Team D’Ambrosio Bike Prima Partenza 09:30:00.000 71 Caso Luigi CSALGU93T08I862J ELMT A251007 Montecomune Bike Prima Partenza 09:30:00.000 73 Catinaro Nicola CTNNCL06L13E372L A189452 Vesuvio Mountainbike Prima Partenza 09:30:00.000 93 Cesarano Giuseppe CSRGPP89L06E131F M1 A148203 Team Over The Top Bike Prima Partenza 09:30:00.000 87 Clemente Gennaro CLMGNR84D03F839G M2 A197172 ASD Vesuviani Prima Partenza 09:30:00.000 86 Coletta Claudio CLTCLD82P18H892T M3 A134865 ASD Vesuviani Prima Partenza 09:30:00.000 22 Coppola Antonio CPPNTN83H04L845C M2 A250871 Montecomune Bike Prima Partenza 09:30:00.000 1 Coppola Mauro CPPMRA84H11L845B M2 477396 Lucky Team Prima Partenza 09:30:00.000 49 Cosentino Giuseppe CSNGPP72E25L845B M5 969473F Montecomune Bike Prima Partenza 09:30:00.000 24 Cozzolino Luigi CZZLGU75P01F839Q M4 A126282 Genesy Bike Prima Partenza 09:30:00.000 74 D’Acunto Emanuele DCNMNL57P01H703W M8 A251817 Tuttobici Romano Prima Partenza 09:30:00.000 18 D’Ambrosio Cosimo DMBCSM84C15C129I M2 CB901775 Team D’Ambrosio Bike Prima Partenza 09:30:00.000 21 D’Ambrosio Ferdinando DMBFDN69M21F839G M5 A048941 Cicloo Carbonari Bikers Prima Partenza 09:30:00.000 68 D’Aniello Nicola M2 A113438 Team Over The Top Bike Prima Partenza 09:30:00.000 25 D’Anna Mariagrazia DNNMGR93C60I234P DON A043370 Pit Stop Racing Team Prima Partenza 09:30:00.000 2 De Gennaro Raffaele ELMT 475901 Lucky Team Prima Partenza 09:30:00.000 60 Della Pietra Salvatore DLLSVT76S21F924N M4 800925Y Cicloo Carbonari Bikers Prima Partenza 09:30:00.000 75 Di Cristo Palmerino DCRPMR80L04L259L M3 A025609 Vesuvio Mountainbike Prima Partenza 09:30:00.000 97 Di Dato Giorgio DDTGRG76S12L259X M4 475433 I Love MTB Torre Del Greco Prima Partenza 09:30:00.000 26 Di Maio Ernesto DMIRST84A10I483O M2 A254544 Pit Stop Racing Team Prima Partenza 09:30:00.000 76 Di Nuzzo Pietro DNZPTR87P12E791Y M2 A249856 Rokka Bike Prima Partenza 09:30:00.000 99 Durazzo Baldassarre DRZBDS88L11C129A M1 A025594 Team Giuseppe Bike Prima Partenza 09:30:00.000 4 Ercolano Domenico RCLDNC79D07L845G M3 475362 Lucky Team Prima Partenza 09:30:00.000 3 Ercolano Michele RCLMHL91L15I208W M1 475520 Lucky Team Prima Partenza 09:30:00.000 77 Esposito Maurizio SPSMRZ81P22E791O M3 A259142 Team Bike Maddaloni Prima Partenza 09:30:00.000 23 Esposito Paolo SPSPLA97D29L845H ELMT A250887 Montecomune Bike Prima Partenza 09:30:00.000 48 Esposito Raffaele SPSRFL79P29C129B M3 A025561 Team Giuseppe Bike Prima Partenza 09:30:00.000 5 Esposito Raffaele SPSRFL63L27L845M M6 476769 Lucky Team Prima Partenza 09:30:00.000 58 Fago Mastrangelo Dario FGMDRA95D11H703J ELMT A232502 Bike & Sport Team Mtb Prima Partenza 09:30:00.000 30 Federico Giuseppe FDRGPP04L26L259M JMT 476592 I Love MTB Torre Del Greco Prima Partenza 09:30:00.000 96 Ferrara Danilo Maria FRRDLM84H07H703P M2 A190200 Movicoast Sport e Turismo Prima Partenza 09:30:00.000 17 Ferritto Luigi FRRLGU80E23G596I M3 A079677 Team Giannini Prima Partenza 13/03/2022 11:12:50 SpeedPass – GESTIONE CORSE – Info Line 3207739933

www.speedpass.it – campania@speedpass.it Pagina 1 di 3 XC MAYA MONTECORBO Asd. LUCKY TEAM CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MASSALUBRENSE Massalubrense Elenco Partecipanti in ordine di Partenza Ora

Partenza Numero Pettorale Nome Codice Fiscale Categ. Numero Tessera Società Percorso Iscritti: 91 – In gara: 91 09:30:00.000 95 Freda Raffaele FRDRFL85S02A717Y M2 A116495 Bike & Sport Team Mtb Prima Partenza 09:30:00.000 7 Gargiulo Luca GRGLCU89M19I862H M1 475902 Lucky Team Prima Partenza 09:30:00.000 27 Girone Malafronte Andrea M5 Pit Stop Racing Team Prima Partenza 09:30:00.000 31 Grieco Salvatore GRCSVT78L16F912F M3 476608 I Love MTB Torre Del Greco Prima Partenza 09:30:00.000 14 Guadagno Antonio GDGNTN60B09C495M M7 A052428 Genesy Bike Prima Partenza 09:30:00.000 32 Guastafierro Cesare GSTCSR87T07G813M M2 475434 I Love MTB Torre Del Greco Prima Partenza 09:30:00.000 61 Infante Pasquale NFNPQL97T01F839L ELMT A130018 Vesuvio Mountainbike Prima Partenza 09:30:00.000 50 Iovanella Sandro VNLSDR82B28B963Q M3 720596V Mtb Caserta Prima Partenza 09:30:00.000 34 Lettieri Aniello LTTNLL90L23I208B M1 476582 I Love MTB Torre Del Greco Prima Partenza 09:30:00.000 46 Luciano Adriano LCNDRN88D22A509V M1 A139089 CPS Professional Team Prima Partenza 09:30:00.000 83 Mancino Vincenzo MNCVCN87B26A717X M2 A176589 Bike & Sport Team Mtb Prima Partenza 09:30:00.000 78 Marinini Amilcare MRNMCR74A22C129N M4 CB902907 Team D’Ambrosio Bike Prima Partenza 09:30:00.000 79 Medaglia Carlo MDGCRL89H11C129Y M1 CB902256 Team D’Ambrosio Bike Prima Partenza 09:30:00.000 57 Merolla Giuseppe MRLGPP80H22I438P M3 476916 Asd Sprint Prima Partenza 09:30:00.000 39 Merolla Salvatore MRLSVT83R27F839B M2 477165 I Love MTB Torre Del Greco Prima Partenza 09:30:00.000 42 Miele Salvatore MLISVT77L08F839I M4 476600 I Love MTB Torre Del Greco Prima Partenza 09:30:00.000 88 Minutolo Sebastiano MNTSST73L11B963Y M4 826518M Team Amoruso Prima Partenza 09:30:00.000 13 Montella Salvatore MNTSVT81M02C495M M3 476843 Ciclistica Vollese Prima Partenza 09:30:00.000 62 Nigro Gabriele NGRGRL97P16G039H ELMT A079180 Bike & Sport Team Mtb Prima Partenza 09:30:00.000 35 Nocera Marino NCRMRN78D18F912R M3 476609 I Love MTB Torre Del Greco Prima Partenza 09:30:00.000 9 Pane Giuseppe PNAGPP80R21G568K M3 475780 Lucky Team Prima Partenza 09:30:00.000 19 Parisi Mara PRSMRA92D45L738T DON AT13900560 Rionero Il Velocifero Prima Partenza 09:30:00.000 70 Parlato Raffaele PRLRFL04R19I483C JMT A141215 Team Over The Top Bike Prima Partenza 09:30:00.000 69 Parlato Vincenzo PRLVCN76L11C129M M4 A081653 Team Over The Top Bike Prima Partenza 09:30:00.000 20 Peluso Angelo PLSNGL80M13A509O M3 A244788 Genesy Bike Prima Partenza 09:30:00.000 67 Perino Antonio PRNNTN79H25C129H M3 A113179 Team Over The Top Bike Prima Partenza 09:30:00.000 36 Perone Giuseppe PRNGPP76D06L259V M4 476590 I Love MTB Torre Del Greco Prima Partenza 09:30:00.000 80 Perrella Ciro PRRCRI62E23L259T M7 A043445 Vesuvio Mountainbike Prima Partenza 09:30:00.000 89 Piccolo Giuliano PCCGLN81D24F839P M3 A129960 ASD Vesuviani Prima Partenza 09:30:00.000 54 Pollio Federico PLLFRC94C23I862G ELMT 475364 Lucky Team Prima Partenza 09:30:00.000 29 Previte Francesco M5 A086608 Cilento Mtb Prima Partenza 09:30:00.000 38 Prima Antonio PRMNTN04L31L259C JMT 476604 I Love MTB Torre Del Greco Prima Partenza 09:30:00.000 10 Rocco Stefano RCCSFN90E12G568J M1 476653 Lucky Team Prima Partenza 09:30:00.000 11 Ruotolo Francesco RTLFNC77A26L845R M4 475892 Lucky Team Prima Partenza 09:30:00.000 98 Rupa Umberto RPUMRT79H24F799C M3 477166 Lucky Team Prima Partenza 09:30:00.000 12 Russo Carmine RSSCMN69R23I862U M5 475513 Lucky Team Prima Partenza 09:30:00.000 15 Russo Giuseppe RSSGPP88M17G230K M1 475788 BeCycle Club Prima Partenza 09:30:00.000 53 Russo Roberto RSSRRT78P24I862D M3 477168 Lucky Team Prima Partenza 09:30:00.000 63 Salvatore Carlo SLVCRL77R31L245S M4 A026432 Vesuvio Mountainbike Prima Partenza 09:30:00.000 41 Santo Montella SNTMTL72L03L259S M5 476601 I Love MTB Torre Del Greco Prima Partenza 09:30:00.000 82 Santosuosso Dino SNTDNI81A25D671B M3 P010530 Lupi Irpini Prima Partenza 09:30:00.000 51 Saulle Claudio SLLCLD69H07F352M M5 A259128 Team Amoruso Prima Partenza 09:30:00.000 28 Striano Alfonso STRLNS70H02I377K M5 A149194 Pit Stop Racing Team Prima Partenza 13/03/2022 11:12:50 SpeedPass – GESTIONE CORSE – Info Line 3207739933

www.speedpass.it – campania@speedpass.it Pagina 2 di 3 XC MAYA MONTECORBO Asd. LUCKY TEAM CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MASSALUBRENSE Massalubrense Elenco Partecipanti in ordine di Partenza Ora

Partenza Numero Pettorale Nome Codice Fiscale Categ. Numero Tessera Società Percorso Iscritti: 91 – In gara: 91 09:30:00.000 65 Vanacore Umberto VNCMRT76M16C129T M4 A138517 Team Over The Top Bike Prima Partenza 09:30:00.000 81 Venusto Giuseppe VNSGPP68C24L259K M5 A043443 Vesuvio Mountainbike Prima Partenza 09:30:00.000 90 Vitale Gennaro VTLGNR77E12A509T M4 A027706 Cicloo Carbonari Bikers Prima Partenza 09:30:00.000 92 Vollono Catello M2 476607 I Love MTB Torre Del Greco Prima Partenza 09:30:00.000 66 Vuolo Michele VLUMHL82R31E131M M3 A113452 Team Over The Top Bike Prima Partenza

