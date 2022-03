Will Smith uno schiaffo da “Oscar” , ecco il video integrale. Dopo la pandemia il ritorno in presenza ha portato alcuni inconvenienti alla più importante premiazione del mondo del cinema Will Smith nella notte ha vinto il suo primo Oscar come miglior attore protagonista del film Una famiglia vincente – King Richard, e nella stessa ha tirato un pugno a Chris Rock, il comico e presentatore al Dolby Theatre di Los Angeles reo – come riporta il sito web fanpage.it – di aver fatto una battuta sulla moglie dell’attore, Jada Pinkett Smith. Il momento che la star di Hollywood aspettava da sempre purtroppo è stato rovinato da un episodio che l’ha turbato, non poco, e così è salito sul palco non con il sorriso che tutti immaginavano, sopraffatto da ciò che era accaduto. Tra le lacrime si è scusato con i presenti e con l’Academy.

“Voglio scusarmi con l’Accademia, voglio scusarmi con i miei colleghi candidati” ha continuato Will Smith, in lacrime, sul palco dopo aver tirato un pugno al presentatore degli Oscar 2022. L’attore si è scusato con l’Academy e con i presenti, ma non con Chris Rock.