Welcome to Positano, foto di Vito Fusco scritti di Marta Ghelma

Positano (SA) Elle Italia, uno dei più prestigiosi periodici di moda femminile, bellezza, salute e intrattenimento, versione italiana della rivista francese Elle (Gruppo Hearst Magazine), voleva raccontare Positano ai suoi lettori, porre l’accento sulla magia, il fascino, l’unicità del Paese iconico per eccellenza della Costiera amalfitana ha scelto il talento narrativo della valsesiana Marta Ghelma, una delle firme storiche di Itinerari e Luoghi, giornalista freelance che da quindici anni con penna puntuale e sensibile racconta il mondo ai suoi lettori e il fotografo Vito Fusco, allievo di Morten Krogvold, talento pluripremiato dell’arte fotografica, originario di Positano, che ha pubblicato per il National Geographic e per il El Pais, per citare solo alcune delle testate di prestigio che hanno ospitato le sue foto. Il risultato è la realizzazione di un articolo colto e raffinato che della Città Verticale ha colto l’anima, quella glamour legata ad habitué del passato come Jackie Kennedy, quell’antica e nobile rappresentata dalla Villa dell’Ozio appartenuta al potente liberto Posides Claudi Caesaris (M.A.R.) , quella raffinata, apprezzata da Massine e Nureyev, senza dimenticare il divertissement necessario e serio rappresentato dalla moda-mare Positano, dalle spiagge e dalla seducente bellezza dei suoi sentieri che i primi escursionisti del secolo scorso vollero avvicinare addirittura agli dei, e forse non ha caso l’articolo, Marta Ghelma, che di sentieri e di montagne se ne intende, lo ha voluto intitolare “Il Rifugio degli Dei”.

Di Luigi De Rosa

Marta Ghelma https://www.martaghelma.com/

Vito Fusco http://www.vitofusco.com/