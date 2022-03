Weekend di vittorie per il Sorrento Futsal. Trasferta vincente per il Sorrento Futsal che, nella giornata di ieri, è andato in trasferta ad Avellino, dove ha battuto l’Agostino Lattieri per 8-4. A segno, come sempre Piantadosi e De Vivo con una doppietta, Testa, Cesaro, De Gregorio e La Marca. Proprio Piantadosi, al termine della gara, ha dichiarato: “È stata una partita dura e siamo contenti per il risultato. L’avevamo preparata bene in settimana”. Oggi, invece, è stata la volta del Sorrento Futsal U19 che ha battuto il CUS Avellino per 7-2, grazie alla tripletta di Testa e ai gol dei fratelli Cesaro e di D’Auria e Anzalone.