Vittoria roboante del Sorrento Futsal U19 che batte il Guadagno Pack per 6-0. Nella dodicesima giornata di campionato regionale, la U19 del Sorrento Futsal sbanca il Campo Monello di Castello di Cisterna. Il risultato finale è di 6-0 per i ragazzi di mister Astarita contro il Guadagno Pack, grazie ad una tripletta di Testa, una doppietta di Cesaro è un gol di Lopardo. Seconda vittoria consecutiva per i rossoneri che domenica prossima ospiteranno il CUS Avellino alle ore 11.