Vigilanza sostenibile a Positano: la Polizia Municipale in bici elettrica

Arrivano a Positano le biciclette elettriche per il corpo della Polizia Municipale. I mezzi a due ruote saranno utili per dare un servizio più vicino alla cittadinanza con la presenza di vigili in centro e nelle aree più complicate dal punto di vista della viabilità. Gli agenti potranno effettuare controlli e raggiungere in breve tempo un determinato luogo: l’utilizzo dei mezzi elettrici è solitamente utilizzato da agenti di Polizia di Stato e Municipale per muoversi senza fatica in città, dato che Positano è fatta di stradine ripide e vicoli. Il Comando della Polizia Locale positanese, dunque mette in atto interventi di miglioramento dell’economicità di gestione dei mezzi e del rispetto dell’ambiente, integrando veicoli sostenibili al parco macchine.