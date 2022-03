Vietri sul Mare: vandali danneggiano dei vasi nel corso della notte, individuati dalle forze dell’ordine. “Questa notte dei balordi hanno dato sfogo alla loro stupidaggine prendendosela con dei vasi – lo ha detto il sindaco di Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, Giovanni de Simone -. Grazie all’intervento delle forze dell’ordine sono stati individuati e stamattina procederò alla denuncia per danni al bene pubblico per far risarcire il comune. Sono atti che lasciano senza parole e che denotano, per questi soggetti, il dramma di un serio disagio sociale”, ha scritto il primo cittadino sul suo profilo Facebook.