Vietri sul mare, Spiaggia libera «Ne resta una ed è un ghetto»

Vietri sul mare, Costa d’ Amalfi . Una spiaggia libera adeguata alle necessità dei residenti: è la richiesta che il comitato “Vietri Attiva” ha presentato all’amministrazione comunale del paese della Costiera Amalfitana, come scrive oggi La Città di Salerno. Un problema grave Secondo il comitato lo spazio di arenile accessibile in maniera gratuita nel comune porta della Costiera Amalfitana non sarebbe consono alle necessità degli abitanti della Città della Ceramica. «Cominceremo a parlarne in pieno inverno, in tempi non sospetti, quando ancora, pare, non interessi ad alcuno, mostrandovi la singola spiaggia lasciata libera ai cittadini », scrivono i componenti del comitato. «Ghetto»: questa la definizione scelta per il tratto di arenile lasciato libero a disposizione dei residenti.