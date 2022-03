Vietri sul Mare: la mail non arriva, consiglio rinviato. Ne parla Antonio Di Giovanni in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

Doveva essere il ritorno alla normalità, un Consiglio comunale in presenza, dopo il Covid 19, ma l’appuntamento è “saltato” poiché ai consiglieri comunali non è arrivata la Pec con la documentazione per procedere al dibattito. Su tutte le furie la minoranza del Gruppo Consiliare “L’Alternativa” con i consiglieri Maurizio Celenta , Antonella Scannapieco ed Alessio Serretiello i quali hanno diffuso una nota in cui si incolpa la maggioranza del “fattaccio”: «La grave inadempienza connessa alla corretta e formale convocazione del consiglio comunale così come previsto dal Tuel è solo uno dei tanti (purtroppo) segnali della grave e preoccupante incapacità amministrativa dell’attuale maggioranza per la quale regole, procedure, atti spesso non sono rispettati ma considerati quasi un fastidio ».