Vietri sul Mare, il sindaco sulla morte di Anna: “Senza parole. Omicidio brutale”

Anche il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, ha espresso il proprio sconcerto per quanto avvenuto questa mattina a Pontecagnano Faiano, dove una giovane di nome Anna Borsa ha perso la vita. L’artefice dell’omicidio il suo ex, che una volta appurato che la ragazza si trovasse sul posto di lavoro, non ha esitato nel raggiungerla e aprire il fuoco colpendola alla testa e ferendo anche alcuni dei presenti tra clienti e non. Ecco cosa scrive il sindaco di Vietri sul Mare: Ci lascia sconvolti e senza parole la notizia del brutale omicidio di Anna Borsa, avvenuto stamattina per mano dell’ex fidanzato, mentre la giovane era al lavoro in un salone di bellezza. L’intera cittadina vietrese è vicina alla famiglia di Anna ed a tutta la comunità di Pontecagnano, fermi nel dire no alla violenza sulle donne, che non accada mai più!